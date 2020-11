Schriesheim: Müll-Laster kippt um - eine Person verletzt

Schriesheim.Bei einem Unfall mit einem Müll-Laster am Dienstagmorgen im Ort Kohlhof (Schriesheim-Altenbach) ist ein 63-jähriger Mann schwer verletzt worden. Wie der Schriesheimer Feuerwehr-Kommandant Oliver Scherer mitteilte, war das Fahrzeug auf dem Zufahrtsweg zur Siedlung Kohlhof (oberhalb der Kreisstraße 4122) umgekippt und die Böschung hinuntergestürzt. Der Wagen war laut einer Pressemitteilung der Polizei von Heiligkreuzsteinach in Richtung Schriesheim-Altenbach unterwegs.

Um die Anwesen der Siedlung Kohlhof zu erreichen, musste der Fahrer laut Polizei einen schmalen Verbindungsweg befahren. Dabei kam er nach rechts vom Weg ab und fuhr sich zunächst im unbefestigten Fahrbahnrand fest. Im weiteren Verlauf kippte das Fahrzeug nach rechts um und blieb schließlich im Abhang liegen.

Der Notruf ging nach Angaben der Schriesheimer Feuerwehr um kurz nach acht Uhr ein. Am frühen Nachmittag teilte ein Sprecher der Polizei mit, dass die Kreisstraße wieder befahrbar sei.

Laut Kommandant Scherer waren zwei Männer mit dem Müllfahrzeug unterwegs. Einer konnte sich selbst befreien, der andere war im Wagen eingeschlossen. Die Feuerwehr musste die Frontscheibe des Lkw mit einer Spezialsäge aufschneiden. Parallel sicherten die Einsatzkräfte den Lastwagen mit einem sogenannten Greifzug, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Müll-Laster noch weiter abrutscht.

Mann ins Krankenhaus gebracht

Der zuvor eingeschlossene Mann wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zur Schwere der Verletzung liegen aktuell noch keine weiteren Informationen vor. Immerhin sei die verletzte Person nicht eingeklemmt gewesen, so Scherer: "Der Betroffene konnte sich noch selbst bewegen, er konnte das Fahrzeug nur nicht mehr eigenständig verlassen."

Zuerst wurden die Einsatzkräfte aus Heiligkreuzsteinach gerufen, da dieser Ort näher an der Unfallstelle liegt. Von der Feuerwehr Heiligkreuzsteinach waren laut Scherer 17 Personen und vier Fahrzeuge im Einsatz. Aus Schriesheim selbst war nur Kommmandant und Einsatzleiter Oliver Scherer vor Ort. Die Polizei war laut Scherer mit einem großen Aufgebot angerückt.

Straße erst einmal gesperrt

Am späten Vormittag teilte Scherer mit, dass der Einsatz der Feuerwehr abgeschlossen sei. Nun sei eine Spezialfirma vor Ort - ein Abschleppdienst, der den Laster nun wieder aufrichten werde. "Nach meinem Kenntnisstand sind das zwei Abschleppzeuge und sogar ein Kran", so Scherer. Da die Kreisstraße (K)4122 unterhalb des Unfallortes liegt und von den Abschleppfahrzeugen als Zufahrt genutzt wird, blieb sie etwas länger gesperrt. Am frühen Nachmittag teilte ein Polizeisprecher allerdings mit, dass die Straße wieder freigegeben sei.

Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 30000 Euro. Der entstandene Flurschaden lässt sich derzeit laut Polizei noch nicht beziffern.

