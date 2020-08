Schülerinnen stellen aus

Zehn Schülerinnen des Neigungsfaches Kunst am Werner-Heisenberg-Gymnasium stellen zurzeit im Hector Sport-Centrum aus. In fast zwei Jahren Kunstunterricht sind über 50 Arbeiten entstanden, die nun in einer Ausstellung gezeigt werden. Unter dem Thema „Selbstdarstellung und Verwandlung“ entstanden viele verschiedene Werke – sowohl hinsichtlich des Inhalts als auch in Bezug auf die angewandten Techniken, schreibt Kunstlehrerin Rosemarie Reusch in einer Pressemitteilung.

Die Ausstellung trägt den Titel „Vielfalt“ und umfasst unter anderem Naturstudien – denn auch die Natur verwandelt sich vom Blühen zum Verblühen –, Doppelporträts, die das Gemeinsame, aber auch Trennende zweier Personen in Szene setzen, Selbstporträts, die einen Blick in die Person der Künstlerin ermöglichen, und Fotografien, für die die Schülerinnen sich selbst in einer anderen Rolle fotografiert haben. Technisch beinhaltet die Ausstellung ebenfalls eine große Bandbreite von Bleistiftzeichnungen über Fotografien bis hin zu Gemälden mit Pastellkreiden.

Die Werke sind noch bis Freitag, 25. September, in der ersten Etage des Hector Sport-Centrum, Waidallee 2/1, zu sehen. Die Ausstellung kann unter Einhaltung der üblichen Schutzmaßnahmen – Angabe der Daten, Maske, Abstand – besichtigt werden.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.08.2020