Schulbus fährt in Leitplanke - Fahrer im Krankenhaus

Weinheim.Ein Schulbus ist am Freitagvormittag in Weinheim in eine Leitplanke gefahren. Wie die Polizei mitteilte, kam der Bus um kurz nach 10 Uhr auf der B38 zwischen "Glaspalastkreuzung" und der Einfahrt zum Saukopftunnel in Richtung Odenwald von der Fahrbahn ab. Die Feuerwehr ging von einem medizinischen Notfall bei dem Fahrer aus, die Polizei konnte das zunächst nicht bestätigen. Der kam in ein Krankenhaus. Der Schulbus befand sich den Angaben zufolge auf der Rückfahrt vom Schwimmunterricht. Wie der Feuerwehr-Sprecher mitteilte, war der Bus mit einer Grundschulklasse aus Mörlenbach besetzt. Insgesamt sollen sich 15 Kinder und drei Betreuer in dem Fahrzeug befunden haben.

Zwei Schüler klagten nach Polizeiangaben über Kopf- und Brustschmerzen, ein Kind über Übelkeit.

Nach einer anfänglich beidseitigen Sperrung wurde der Saukopftunnel wieder freigegeben. Die Abfahrt Richtung Sulzbach unmittelbar nach dem Saukopftunnel aus Richtung Odenwald blieb zunächst aber gesperrt, da der Bus für die Bergung und den Abtransport vorbereitet wurde.

Wie lange die Aufräumarbeiten andauern, war zunächst noch unklar.