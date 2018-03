Schuss ins Schwarze wird mit Eiern belohnt

Anzeige

„Bei uns ist noch kein Schütze mit leeren Händen aus unserem Schützenhaus gegangen“, so kommentierte Gerhard Stief die Erfolgsquote beim Heddesheimer Ostereierschießen. Das schmucke Schützenhaus am Bundesbahnhof war am Sonntagnachmittag sehr gut besucht, Jung und Alt zeigten ihre Schießkünste.

Bevor jedoch ein Schuss fällt, werden die Schützen vom Aufsichtspersonal fachkundig eingewiesen. „Sicherheit steht an erster Stelle und nach der gründlichen Unterweisung sind die Chancen größer, auch in Schwarze zu treffen“, versicherte Stief, der am Nachmittag mit vier weiteren Schützen an den zehn Schießständen Dienst tut. „Für die Kinder ab 10 Jahren und die Jugendlichen bieten wir Pressluftgewehre an. Die sind wesentlich leichter und besser zu handhaben“, informiert Stief.

6800 bunt gefärbte Ostereier sind für dieses Jahr geordert, nachdem im letzten Jahr 6500 Eier den Besitzer gewechselt haben. Wer eine Zehn schießt, erhält sogar zwei Eier. Sind dreißig Eier von einem Schützen auf diese sportliche Art verdient, gibt es dazu einen Schokoladenhasen.