Schwerer Unfall auf A6: Zwei Insassen aus Pkw befreit

Anzeige

Rhein-Neckar.Bei einem Unfall auf der A 6 ist am Montagvormittag eine Frau schwer verletzt worden, drei weitere Personen wurden leicht verletzt. Die Autobahn war bis etwa 12 Uhr in Fahrtrichtung Mannheim zwischen der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen und dem Kreuz Mannheim voll gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, war ein mit vier Personen besetztes Auto gegen 9 Uhr auf der A 6 unterwegs, als das Fahrzeug wegen stockendem Verkehr abbremsen musste. Aus noch ungeklärten Gründen fuhr ein Sattelzug auf das bremsende Fahrzeug auf.

Bei der Kollision wurde das Fahrzeug so stark deformiert, dass zwei Personen im Auto eingeklemmt wurden. Beide waren bewusstlos. Ein Rettungshubschrauber brachte eine der Personen in eine Klinik, ein Notarzt behandelte das andere Unfallopfer zunächst an der Unfallstelle. Ursprünglich war die Polizei davon ausgegangen, beide Personen seien so schwer verletzt, dass Lebensgefahr nicht auszuschließen sei. Am Abend teilte ein Sprecher auf Anfrage mit, bei dem Unfall sei eine Frau schwer verletzt worden, die andere Person, ein Mann, habe nur leichte Verletzungen erlitten. Zwei weitere Mitfahrer in dem Pkw wurden ebenfalls leicht verletzt, sie kamen in umliegende Krankenhäuser.

Der Verkehr staute sich am späten Vormittag auf einer Länge von bis zu acht Kilometern. Zur Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Sachverständiger bestellt.