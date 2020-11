Schwerer Unfall auf der A6 bei Hockenheim – Eine Spur wieder freigegeben

Hockenheim/Schwetzingen.Bei dem Unfall auf der A6 zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim am späten Mittwochvormittag sind zwei Beteiligte verletzt worden. Nach Angaben der Polizei dauert die Unfallaufnahme noch an. Der Verkehr wird derzeit auf der linken Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Wegen des Einsatzes eines Rettungshubschraubers musste die Fahrbahn in Richtung Mannheim vorübergehend voll gesperrt werden. Der Helikopter konnte jedoch ohne Patient wieder abfliegen.

Nach Angaben der Polizei war ein 45-Jähriger mit seinem Sattelzug mit Tankaufbau auf der A6 in Richtung Mannheim unterwegs. Dabei fuhr er trotz vorheriger Ankündigung durch einen sogenannten Vorwarner in eine Wanderbaustelle – und nach derzeitigem Erkenntnisstand ungebremst in eine an ein Zugfahrzeug angehängte Sperrwand. Dabei wurden die Fahrer beider Fahrzeuge leicht verletzt und vorsorglich zur Untersuchung und Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert. Insgesamt ist dabei ein Sachschaden von rund 80.000 Euro entstanden.

