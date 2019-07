Heidelberg/Mannheim.Rund eine Stunde lang war die A 656 am Donnerstagmittag in Richtung Mannheim gesperrt, weil sich in der Nacht ein Schwertransporter verfahren hatte. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Transporter gegen 2.30 Uhr fälschlicherweise auf die A 656, anstatt am Autobahndreieck Walldorf auf die A 6 zu wechseln. Das riesige Gefährt musste in einem Baustellenbereich geparkt werden, weshalb es bereits in der Nacht zu Verkehrsbehinderungen kam.

Der Schwerlaster wurde schließlich gegen 12 Uhr aus dem Baustellenbereich rückwärts auf seine ursprüngliche Route geführt. Der Verkehr in Richtung Mannheim wurde rund eine Stunde lang an der Ausfahrt Wieblingen-Rittel abgeleitet. Außerdem wurde die Abfahrt der A 5 in Richtung Mannheim auf die A 656 ebenfalls gesperrt. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte, war die Aktion nach rund einer Stunde abgeschlossen.

Die Beamten ermitteln nun, wie es zu dem Vorfall kommen konnte. "Wir müssen herausfinden, wie sich ein Schwertransporter einfach so in der Autobahn irren kann", erklärte ein Polizeisprecher. Dann könnten auch Konsequenzen für die Verantwortlichen folgen.