Sechs Tote durch Virus

Im Rhein-Neckar-Kreis hat es zwei weitere Todesfälle durch das Coronavirus gegeben. Wie das Landratsamt am Wochenende mitteilte, starben ein über 70-jähriger und ein mehr als 80-jähriger Mann an der Infektion. Damit erhöhte sich die Zahl der Corona-Todesfälle auf sechs. Insgesamt waren im Rhein-Neckar-Kreis bis Sonntag 521 Personen positiv auf das Virus getestet worden. 124 der Infizierten gelten inzwischen als genesen.

In Edingen-Neckarhausen haben sich bislang zwölf Personen angesteckt, sieben davon sind bereits wieder gesund. Heddesheim verzeichnete sieben Fälle, eine Person ist genesen. 15 Infektionen meldet das Landratsamt aus Hirschberg, zwei davon sind schon ausgestanden. Zwei Genesene gibt es auch in Ilvesheim, wo bis Sonntag sechs Menschen positiv getestet wurden. Acht Ladenburger haben sich laut offiziellen Zahlen mit SARS-Cov-2 infiziert, einer davon ist wieder gesund. In Schriesheim gab es bis einschließlich Sonntag elf Corona-Fälle, drei davon werden auf der Liste der Genesenen geführt. agö

