Bei einem schweren Unfall auf der A6 sind am Donnerstagmorgen bei Sinsheim sechs Personen zum Teil schwer verletzt worden - die Autobahn ist in Fahrtrichtung Mannheim derzeit voll gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, sollen insgesamt vier Sattelzüge und zwei Pkw an dem Unfall beteiligt gewesen sein. Demnach hatte ein Lkw verkehrsbedingt bremsen müssen. Ein nachfolgender Sattelzug übersah den Stau, fuhr ungebremst auf den vor ihm fahrenden Lkw auf und verlor dabei die beiden geladenen Wohnmobile.

In der Folge versuchte ein weiterer Lkw auszuweichen, fuhr jedoch trotzdem in die Unfall stelle, touchierte dabei einen viertel Lkw und beschädigte einen Pkw. Wie ein Mitarbeiter dieser Zeitung vor Ort mitteilte, wird der Verkehr derzeit auf die nahe Raststätte umgeleitet. Die Aufräumarbeiten werden laut ersten Polizeiangaben mehrere Stunden andauern. Der SWR-Verkehrsfunk meldete unmittelbar nach dem Unfall bereits sechs Kilometer Stau.