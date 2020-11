Seniorennachmittagals Video

Weiterhin bieten Joachim Junghans und Diakon Thomas Pilz für die evangelische Kirchengemeinde Ladenburg einen Seniorennachmittag in zweifacher Ausführung an: Das Programm ist als Video auf der Homepage der Kirchengemeinde unter www.ekila.de oder direkt im YouTube-Kanal „Evangelische Kirchengemeinde Ladenburg“ zu sehen. Pilz bedauert, dass wegen Corona kein Treffen im Gemeindehaus möglich sei. Ein Programmheft liege in der Stadtkirche aus. Bei Nachricht im Diakonbüro unter Telefon 06203/18 09 63 werde es auch kostenlos in den Briefkasten eingeworfen. Bilder, Texte und Lieder zur Jahreszeit sollen die Schönheit des Herbstes erlebbar machen. pj

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.11.2020