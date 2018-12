Sieben Männer wollen Festnahme in Mannheimer Innenstadt verhindern und greifen Polizei an

Mannheim.Eine Gruppe von sieben Männern hat am Freitagabend in der Mannheimer Innenstadt gewaltsam versucht, eine Festnahme zu verhindern. Wie die Polizei mitteilte, griffen die zufällig vor Ort befindlichen Polizisten in eine Schlägerei zwischen zwei Männern nahe den Quadraten T1 und U2 ein. Einer der Männer flüchtete, der andere sei trotz mehrfacher Aufforderung Distanz zu wahren auf die Beamten losgegangen.

Nach dem Einsatz von Pfefferspray sollte der Mann festgenommen werden, doch dabei mischten sich plötzlich sieben Männer im Alter von 29 bis 60 Jahren ein und bildeten eine Menschentraube um den 37-Jährigen.

Dabei wurden die Polizisten wieder körperlich angegriffen, sodass sie erneut Pfefferspray einsetzten. Der 37-Jährige flüchtete in ein angrenzendes Café. Mit mehreren Streifenwagenbesatzungen wurden die Personalien der sieben Männer festgestellt, die sich nun strafrechtlich verantworten müssen. Der 37-Jährige wurde im Café festgenommen, ein Alkoholtest ergab 0.94 Promille. Ihn erwartet eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. (dls/eeb)