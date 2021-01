Sieben neue Todesfälle gemeldet

Sieben weitere Menschenleben hat die Corona-Pandemie gekostet, der Rhein-Neckar-Kreis vermeldete am Freitag den Tod von drei Frauen (je eine zwischen 70 und 80, 80 und 90 und über 90 Jahre) sowie vier Männern: Zwei waren zwischen 70 und 80 und zwei zwischen 80 und 90 Jahre alt. Weitere Einzelheiten wie etwa den Ort gibt der Landkreis aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht bekannt.

Die Gesamtzahl der Infizierten liegt bei 12 221, das sind 156 Menschen mehr als am Vortag. Davon sind 1006 sogenannte „aktive Fälle“, das sind Personen, die aktuell positiv auf Covid-19 getestet wurden und sich deshalb in Quarantäne aufhalten müssen.

Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis ist am Freitag wieder leicht gestiegen – er steht jetzt bei 132,3 (Vortag 119,2). Mit ein Grund dafür dürften wohl Nachmeldungen vom Feiertag sein. Am Freitag vor einer Woche hatte der Wert noch bei 170,1 gelegen, am Freitag vor zwei Wochen bei 211,7. Der Inzidenzwert gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich in einer Woche neu anstecken, er ist wichtig für die Beurteilung der aktuellen Pandemielage. Bund und Länder streben einen Wert von maximal 50 an, Experten wollen sogar einen Wert bis höchstens 25 erreichen.

Die Infektionszahlen aus den Städten und Gemeinden zwischen Neckar und Bergstraße (in Klammern stehen die noch aktiven Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 305 (30)

Heddesheim: 318 (6)

Hirschberg: 233 (21)

Ilvesheim: 219 (20)

Ladenburg: 261 (10)

Schriesheim: 249 (12)

Weinheim: 998 (60)

