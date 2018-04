Siedler laden zum Ausflug ein

Anzeige

Der Siedlerverein Suebenheim macht seinen nächsten Ausflug am Mittwoch, 17. Mai. Abfahrt ist um 13 Uhr, wie immer am Dünenrand. Die Fahrt geht durch den Naturpark Pfälzer Wald – über Ludwigshafen, Mutterstadt und Deidesheim nach Neustadt, in die schön gelegenen Königsbacher Winzerstuben. Dort steht eine Kaffeepause an. In den Weinbergen kann man wunderbar spazieren. Gegen 16.30 Uhr steuert der Bus in Bad Dürkheim das Gasthaus Almensee an. Dort essen die Teilnehmer bei Musik zu Abend und lassen den Tag gemütlich ausklingen. Die Rückfahrt ist gegen 21 Uhr geplant. Der Fahrpreis beträgt 15 Euro, die Anmeldung bei Resi Kopp, Spargelweg 15, Telefon 0621/47 69 15 ist noch möglich. hat