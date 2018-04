So kann der Sommer bleiben

Anzeige

Die Schlabbdewel des Männergesangvereins Frohsinn bilden mit ihren Gardemädels in roten Teufelskostümen und dem Elferrat die fünfte Jahreszeit ab – die Karnevalszeit. Passend stellt der Obst- und Gartenbauverein Friedrichsfeld den Frühling dar, der Wagen ist geschmückt mit bunten Blumen und zahlreichen grünen Pflanzen. Auch die ganz Kleinen kommen beim Sommertagsumzug nicht zu kurz, denn der katholische Kindergarten St. Franziskus ist auch mit dabei.

Noch bunter wird der Umzug durch die farbigen Schmetterlings- und Marienkäferstecken von den Schülern der Friedrichsfeld-Schule. „Die Marienkäfer haben wir im Unterricht gebastelt, das hat ganz schön viel Spaß gemacht“, findet die siebenjährige Sena.

Die neue Jahreszeit, den Sommer, läutet der Turnverein 1892 Mannheim-Friedrichsfeld ein. Der Verein vertritt dabei alle Generationen: Von der Krabbelgruppe bis zur „Spätlese“ laufen alle bei der Prozession mit. „In einigen Jahren bin ich da vielleicht auch dabei“, scherzt Stadträtin Marianne Seitz. Sie sei begeistert vom Umzug, vor allem aber die Senioren haben es ihr angetan.

Fußballer mit dem Winter

Mit dem Männergesangverein Frohsinn als Herbst und dem Fußballclub Germania 03 als Winter neigt sich der Festzug dann auch schon dem Ende zu. Doch der Fußballverein hat wie immer den Schneemann im Schlepptau, den man zum Goetheplatz transportiert, um den Winter endlich zu verabschieden.

Begleitet vom Musikverein singt die Menge „Winter ade“. Das Scheiden scheint den freudigen Gesichtern nach zu urteilen aber gar nicht so sehr weh zu tun. Schon bald ist von dem Schneemann nichts mehr zu sehen, und die Zuschauer klatschen erleichtert in die Hände.

Wer bei den hohen Temperaturen etwas Erfrischendes braucht, der hat bei den zahlreichen Ständen, die sich in der Vogesenstraße eingefunden haben, ausreichend Auswahlmöglichkeiten. So ist beim Grillstand und Aperol-Spritz-Ausschank der Vereinigung der Handharmonika-Freunde immer etwas los. „Wir wollen Friedrichsfeld einfach etwas bereichern“, erklärt Kai Rothermel, einer der drei Vorsitzenden dieses Vereins.

Info-Stände mit dabei

Auch die Klimaschutzagentur ist dieses Jahr wieder vertreten, zum ersten Mal aber in Kooperation mit dem Fahrrad-Spezialisten Altig. „Zum Klimaschutz gehört nun mal auch nachhaltige Mobilität“, findet Katarina Ressel von der Agentur.

Das Besondere an dem Stand ist, dass er noch mehr Bewegung in den Ort bringt. Die E-Bikes, die Altig mitgebracht hat, stehen nicht nur als Ausstellungsstücke unter dem Zelt. Neugierige können sich hier sportlich betätigen und die elektronischen Fahrräder einfach einmal vor Ort ausprobieren.

Erfrischende Säfte stellt auch die Merian-Apotheke zur Verfügung. Wer möchte, kann sich hier an einem kleinen Quiz beteiligen und raten, welche Früchte sich in den Rotbäckchen-Getränken verstecken. So sorgt das Sommertagsfest mit Musik, Kuchen, Apfelschorle oder einer Kinder-Spielwiese des Jugendtreffs für reichlich Abwechslung. Da der Winter nun endlich verbrannt ist, kann der Sommer kommen – beziehungsweise einfach so bleiben.

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.04.2018