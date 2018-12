So setzen sie einen Notruf richtig ab - und retten Leben

Ein richtig abgesetzter Notruf rettet im Extremfall Leben. Auch und gerade zum Jahreswechsel, wenn mit heißen, funkensprühenden Feuerwerkskörpern hantiert wird. „Gerade zur Jahreswende steigt das Risiko von Unfällen und Notfällen“, sagt Ulrich Schreiner, Geschäftsführer im Bereich Rettungsdienst der Björn Steiger Stiftung, die in den 1970er-Jahren die Notrufnummern 110 und 112 flächendeckend eingeführt hat. Ursachen für das erhöhte Risiko in der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar seien unter anderem der Umgang mit Feuerwerkskörpern, der erhöhte Alkoholkonsum und dass Feiernde in großen Menschenmengen aufeinandertreffen. Kommt es dann zu einem Notfall, ist richtiges Handeln gefragt. „Jetzt gilt es Ruhe zu bewahren, besonnen zu handeln und die 112 zu wählen“, rät Schreiner. „Im Ernstfall spart ein schnell und korrekt abgesetzter Notruf wertvolle Zeit.“

Durch die 112 wird der Kontakt zum Disponenten der nächsten Leitstelle hergestellt, der alle Rettungseinsätze koordiniert. Dann sollte der Anrufer die folgenden Fragen möglichst präzise beantworten:

Wo ist der Notfall passiert?

Was genau ist geschehen?

Wie viele Personen sind verletzt?

Welche Verletzungen haben die Betroffenen?

Zudem sei es wichtig, "auf weitere Fragen oder Anweisungen zu warten statt sofort aufzulegen", sagt Schreiner.

Video Lokales Feuerwehr gibt Tipps zum Umgang mit Feuerwerk an Silvester Weinheim, 28.12.2018: Ralf Mittelbach von der Feuerwehr Weinheim gibt Tipps rund um den Umgang mit Feuerwerk an Silvester. Weinheim, 28.12.2018: Ralf Mittelbach von der Feuerwehr Weinheim gibt Tipps rund um den Umgang mit Feuerwerk an Silvester.

Sind die Rettungskräfte an Silvester aber generell überlastet? „Nein“, sagt Schreiner, „denn zum Jahreswechsel werden die sogenannten rettungsdienstlichen Vorhaltungen angepasst.“ Das bedeutet: Die Rettungsdienste bereiten sich auf eine größere Zahl von Einsätzen vor und teilen daher in ihren Leitstellen und im Einsatzdienst mehr Personal und Rettungsmittel wie Rettungswagen zur Arbeit ein. In Kombination mit richtig abgesetzten Notrufen kann so auch in der Silvesternacht bestmögliche Notfallhilfe geleistet werden.