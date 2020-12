So viel neue Infizierte wie noch nie

Trauriger Negativrekord im Rhein-Neckar-Kreis: 211 neue Coronafälle verzeichnet das Landratsamt im Vergleich zum Vortag, so viele hat es bisher noch nicht gegeben. Außerdem sind sechs weitere Menschen in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Zwei Männer zwischen 80 und 90 Jahren sind tot, dazu vier Frauen: eine zwischen 70 und 80, eine zwischen 80 und 90 sowie zwei zwischen 90 und 100 Jahren. Nähere Einzelheiten gibt die Behörde aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht bekannt.

Auf 7802 ist die Gesamtzahl der Corona-Fälle gestiegen, 1460 „aktive Fälle“ sind in der Statistik ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Personen, die positiv getestet sind und sich in Quarantäne aufhalten.

Der wichtige Richtwert der Sieben-Tage-Inzidenz (Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche, bezogen auf 100 000 Einwohner) weist einen alarmierenden Anstieg in Richtung Schwellenwert 200 aus und ist mit 187,8 deutlich höher als am Vortag (174,6). Wenn an drei Tagen in Folge der Wert von 200 überschritten wird, muss der Kreis schärfere Schutzmaßnahmen anordnen.

Die Fallzahlen aus den Städten und Gemeinden zwischen Neckar und Bergstraße (in Klammern die noch aktiven Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 208 (29)

Heddesheim: 245 (57)

Hirschberg: 141 (23)

Ilvesheim: 141 (25)

Ladenburg: 183 (36)

Schriesheim: 174 (31)

Weinheim: 730 (91)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.12.2020