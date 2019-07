Sommerfest bei der Feuerwehr

Auf die Hirschberger Feuerwehr ist nicht nur bei den Einsätzen Verlass. Auch das Feiern haben die Brandschützer gelernt. So steht am Wochenende 13. und 14. Juli wieder das Sommerfest und der Tag der offenen Tür auf dem Gelände des Hilfeleistungszentrums, Galgenstraße 2, am Sportzentrum an.

Feuerwehrkommandant Peter Braun und seine Leute setzen dabei auf ein bewährtes Konzept. Samstags wird mit den Gästen auf dem Gelände kräftig gerockt, dazu spielt wieder die Partyband „Fresh“. Los geht das Sommerfest ab 19 Uhr. Cocktails und Longdrinks an der beliebten „Löschbar“ sorgen für die notwendige innere Abkühlung bei hoffentlich warmen Temperaturen.

Der Sonntag, 14. Juli, ab 10 Uhr steht traditionell auch im Zeichen der Jugend. Denn der Feuerwehrnachwuchs baut beim Tag der offenen Tür wieder eine Spielstraße auf, bei der Kinder das Löschen eines kleinen Hauses proben können.

Rundfahrten durch den Ort mit dem Feuerlöschfahrzeug sind ebenfalls vorgesehen. Gerade bei den kleinen Gästen sind diese Rundfahrten sehr beliebt, denn sie sitzen im Führerhaus und erkunden so den Ort. Außerdem wird die Hirschberger Feuerwehr bei einer Ausstellung ihren Fuhrpark sowie die technische Ausrüstung der Bevölkerung präsentieren. hr

