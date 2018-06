Sonntag schlägt Samstag

Anzeige

„Wir wollen bei Ladenburg tafelt für alle erreichbar sein und bieten für jeden Geldbeutel etwas“, schildert Döringer sein Freiluft-Arrangement mit einladend geschmückten Tischen, das auch Lounge-Musik an der Wein- und Sektbar umfasst. Von hier aus verfolgen abends einige auch das spannende WM-Fußballspiel der deutschen Nationalmannschaft auf einem Großbildgerät. „Die Leute, die zum ersten Mal nach Ladenburg kommen, sollen unsere ganze Palette kennenlernen können“, beschreibt Olaf Beermünder („Zum güldenen Stern“) seinen Leitgedanken. „Burger Japan-Style“, aber auch die Saltimboccas seiner Frau Jennifer Kunz seien „gut gelaufen“. Ebenso macht André Titgens („Gasthaus zum Schwan“), der ansonsten bewusst auf spartanische Einrichtung setzt, „mit mehr Dekoration als sonst die Aktion erkennbar“. Hier ist das Steak vom nordspanischen Duroc-Schwein nach Art von Küchenchef Manuel Lemberga und Frau Kristine „der Renner“.

Weiße Hussen auch auf den Straßenmöbeln von Metzgermeister Heinz Jäger („Zum Ochsen“). Bei ihm sei der Samstag „schleppend“ gelaufen. Gestern habe man deutlich mehr Gäste für Fleischspezialitäten aus Baden-Württemberg wie das beliebte Tomahawk-förmige Ochsenkotelett begeistert. Bei den meisten Wirten, darunter unter anderem auch Nikolaos Triantis („Zwiwwel“) und Wei Wei Liu („Ni Hao“), fällt der Sonntag besser aus, denn da bieten 21 Mitglieder des Bunds der Selbstständigen (BdS) „Einkaufen mit Genuss“ an. Die erste Modenschau bei „Ela’s Modeatelier“, das am Marktplatz neu eröffnet hat, ist ein Besuchermagnet.

„Super: Es ist viel los in der Stadt“, sagt BdS-Vizechefin Renate Henseler-Sohn am Nachmittag. „Diese Zusammenarbeit ist sehr gut“, findet Döringer, „damit das hier nicht alles stirbt“. Er und seine Kollegen freuen sich auch auf weitere Gaumenfreuden auf der Gasse bei Kerwe am zweiten Augustwochenende und Altstadtfest am zweiten Septemberwochenende. Dafür, so der Gastronom, dürfe man jedoch Kosten für mehr Personal und Aufwand nicht scheuen. Mancher Besucher hätte sich mehr teilnehmende Tafeln mit einer gemeinsamen Idee vorstellen können, war hier und da zu hören.

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/ladenburg

Zum Thema Wirte und Geschäfte locken Gäste in die Stadt