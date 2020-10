Sonntagsmatinee im Bloch-Zentrum

Ludwigshafen.Wegen der Brandschutzsanierung im Hack-Museum ist die Pfälzische Musikgesellschaft mit ihren Sonntagsmatineen im Ernst-Bloch-Zentrum (Walzmühlstraße 63) zu Gast. Kooperationspartner ist die Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim. Sanja Sapaev (Violine) und Andreas Sorg (Klavier) spielen am 11. Oktober um 11 Uhr Stücke von Brahms bis Rachmaninov. Ein Besuch der aktuellen Ausstellung im Bloch-Zentrum ist vor oder nach dem Konzert möglich. Der Eintritt inklusive Ausstellungsbesuch kostet sieben, ermäßigt fünf Euro. Eine Anmeldung wird per E-Mail an anmeldung@bloch.de empfohlen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 10.10.2020