Sozialstation feiert Jubiläum

Die Kirchliche Sozialstation Bergstraße-Steinachtal, Schriesheim, feiert am Samstag, 6. Oktober, ab 14.30 Uhr ihr 40-jähriges Jubiläum in der Alten Turnhalle. Zu Beginn sprechen Pfarrer Friedel Götz und Bürgermeister Manuel Just Grußworte. Das Team der Sozialstation hält einen Rückblick. Zudem gibt es Vorträge wie „Impfen im Alter“ (|Sabine Füllgraf-Horst), „Akute Notfälle für Laien – keine Angst vor dem Defi (Georg Raupp) sowie über „Diabetes mellitus: neue Erkenntnisse in der Diabetologie“ (Tilman Steinhausen). Für die Musik sorgt das Streicherensemble „Tannenhof“ unter der Leitung von Wolfram Winterberg. hr

