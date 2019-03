Spatenstich für Neubau der L 597

Mit dem ersten Spatenstich nahe des Ladenburger Stauwehrs beginnt heute der Bau eines Jahrhundertprojektes: Die L 597 mit neuer Neckarbrücke soll bis Ende 2024 entstehen und eine Lücke im regionalen Straßennetz schließen. Das Land Baden-Württemberg investiert in den Bau rund 38 Millionen Euro.

Den offiziellen Startschuss zum Bau gibt der Verkehrsminister des Landes, Winfried Herrmann (Grüne). Auch er kennt die lange Geschichte des Projektes. 2012 empfing er in Stuttgart eine Delegation der betroffenen Städte und Gemeinden und nahm 2740 Unterschriften für den Bau entgegen, die eine Bürgerinitiative vor allem in den am stärksten betroffenen Orten Seckenheim und Ilvesheim gesammelt hatte.

Bürger uneins

Eine Bürgerinitiative aus Edingen-Neckarhausen legte 1158 Unterschriften gegen das Vorhaben vor. Vor allem im Ortsteil Neckarhausen gibt es Bedenken dagegen, weil eine ursprünglich angedachte Tieferlegung der Trasse verworfen worden war. Als Entgegenkommen in Sachen Lärmschutz soll es nun zumindest Flüsterasphalt geben, an dessen Kosten sich die Gemeinde allerdings beteiligen muss. Ein Umstand, der in in der Kommunalpolitik nach wie vor auf Kritik stößt.

Zum ersten Spatenstich werden heute außer Bürgermeister Simon Michler kaum Gemeinderäte aus Edingen-Neckarhausen kommen. Dort hält sich die Begeisterung nach wie vor in Grenzen. Ilvesheim und Seckenheim aber auch Ladenburg dürften da schon stärker vertreten sein. Auch interessierte Bürger sind zu dem kleinen Festakt nahe des Stauwehrs willkommen, wie das Ministerium nach anfänglichen Irritationen inzwischen festgestellt hat.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.03.2019