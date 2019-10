SPD lädt zur Ortsrundfahrt

Der SPD-Ortsverein lädt die Ilvesheimer Bürger am Donnerstag, 17. Oktober, zu der alljährlichen Rundfahrt ein. Angefahren werden öffentliche ortsinterne Projekte, die sich momentan in der Planung oder Ausführung befinden. Reiseleiter ist Fraktionsvorsitzender Rolf Sauer, der auch über die Geschichte der Gemeinde berichten wird. Die Fahrt endet am Bürgerhaus Hirsch. Dortladen die Frauen der ASF

...