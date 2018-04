Specht im Amt bestätigt

Anzeige

Die Karnevalsgesellschaft Edinger Kälble (KEK) macht in bewährter Besetzung weiter. Stefan Specht wurde als erster Vorsitzender wiedergewählt. Vermutlich war es die letzte Jahreshauptversammlung im alten Vereinsheim. In naher Zukunft wollen die Kälble in dem von den Brieftaubenzüchtern übernommenen Vereinsdomizil durchstarten.

Specht erinnerte an Kampagne-Eröffnung, Rathaussturm, Flaggenhissung, Kinderfasching oder die gut besuchte Narrensitzung. Mit neuen Büttenrednern aber auch mit Gesang und Tänzen der eigenen Garden habe man beim Publikum punkten können. Specht dankte allen Helfern und Unterstützern sowie dem Prinzenpaar Verena I. und Marcel II. für ihren Einsatz: „Die Vorstandschaft und ich werden weiterhin bemüht sein, im Sinne der KEK Spaß und Frohsinn zu verbreiten.“

Küchen-Anbau geplant

Specht berichtete über die Arbeiten im neuen Vereinsheim. Im Mai 2017 sei die Schlüsselübergabe erfolgt. In den darauffolgenden Monaten wurde das Gelände aufgeräumt und in Zusammenarbeit mit einem Architekten ein Küchen-Anbau geplant. Die Gemeinde händigte den Karnevalisten einen neuen Mietvertrag aus und gewährte eine einmalige Abschlagszahlung von 50 000 Euro für das alte Vereinsheim. Die Schatzmeisterin verzeichnete ein Kassenplus. Der Verein zählt 199 Mitglieder.