Sperrung nach Unfall auf A6: eine Person schwer verletzt

Sinsheim/Wiesloch.

Am Mittwochmorgen ist es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A6 zwischen Sinsheim und Wiesloch gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr dort gegen 5.30 Uhr ein Kleintransporter, der in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs war, auf einen LKW auf. Der Sattelzug hatte zuvor verkehrsbedingt abgebremst.

Der Fahrer des Kleintransporters wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Polizei hat die A6 in Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt. Der Verkehr staute sich dort am Morgen auf einer Länge von sieben Kilometern. In Fahrtrichtung Heilbronn bildete sich ein Stau mit einer Länge von drei Kilometern. Es ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Weitere Informationen lagen nicht vor. (pol/onja)