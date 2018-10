Spirit of Music gibt Jubiläumskonzert

Bereits seit 20 Jahren gibt es Spirit of Music, den modernen Chor des Gesangvereins Liederkranz. Aus diesem Anlass findet am Samstag, 27. Oktober, 19 Uhr, in der Johannes-Calvin-Kirche ein Jubiläumskonzert statt. Unter dem Titel „Lovedsongs“ (geliebte Lieder) präsentiert der Chor einen Querschnitt des Repertoires, das er sich in 20 Jahren erarbeitet hat. Zu hören gibt es unter anderem die Bohemian Rhapsody von Queen, Woman in Love oder Hallelujah. Unterstützt wird der Chor dabei von Hariolf Meyer (Klavier), Rouven Kirchner (Percussion) sowie Marvin Schilling (Bassgitarre). Der Eintritt kostet zehn Euro. -ion

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.10.2018