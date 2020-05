Sportvereine wollen klare Vorgaben der Politik und Freiräume durch Kommunen

Von Peter Jaschke

Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, dass der Trainingsbetrieb im Breitensport unter freiem Himmel wieder erlaubt sein soll. Freizeitsportler haben sich aber an bestimmte Auflagen zu halten. So muss eine Distanz von mindestens 1,5 Metern jederzeit gewährleistet und müssen Übungen kontaktfrei sein. Beispielsweise Leichtathleten und Tennisspieler dürfen also

...