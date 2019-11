St. Martin feiert Patrozinium

Am Sonntag, 10. November, also am Vorabend des Martinstages, wird die Seelsorgeeinheit Mannheim St. Martin in der Pfarrkirche St. Andreas in Neckarhausen ihr Patrozinium feiern. Beginn des festlichen Gottesdienstes mit anschließender Begegnung im Gemeindehaus ist um 18 Uhr. Das Ensemble „Posaunen Pur“ wird im Zusammenspiel mit der Orgel die Feier musikalisch gestalten.

Posaunisten der Posaunenchöre Wieblingen, Dossenheim, Schriesheim, Heidelberg und Wilhelmsfeld gründeten vor circa zehn Jahren das Ensemble „Posaunen Pur" mit dem Ziel, Werke alter Meister, kirchliche und weltliche Musik zu spielen.

