St. Martin sucht Ehrenamtliche

Seit fünf Jahren engagieren sich Männer und Frauen in Edingen, Friedrichsfeld, Neckarhausen und Seckenheim in Gemeindeteams der Seelsorgeeinheit. Diese Laiengremien haben keine Entscheidungskompetenz, sollen aber die Vision der Seelsorgeeinheit vor Ort umsetzen. Nach der Bildung des neuen Pfarrgemeinderates St. Martin sollen jetzt auch wieder Gemeindeteams konstituiert werden. Ehrenamtliche, die mitarbeiten möchten, sind beim Auftaktabend für Gemeindeteams am Freitag, 9. Oktober, ab 18 Uhr im Seckenheimer Pfarrzentrum St. Clara willkommen. Wer Interesse hat, kann sich per Mail bis 5. Oktober bei Gemeindereferentin Cordula Mlynski melden: c.mlynski@st.martin-ma.de. hat

