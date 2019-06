Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft

Im Prozess um die tödlichen Messerstiche vor dem Frankenthaler Ostparkbad im Januar 2018 hat die Staatsanwaltschaft am Montag auf eine lebenslange Haftstrafe für den 26-jährigen Angeklagten plädiert. Der Angriff des Ludwigshafeners auf einen 51-jährigen sei aus niedrigen Beweggründen erfolgt, was eine Verurteilung wegen Mordes rechtfertige, sagte Martin Baum. So sei die Tat ein Racheakt für eine blutige Auseinandersetzung am Mannheimer Marktplatz im Jahr 2015 gewesen, wo der Angeklagte mit einem Messer verletzt worden war. Neben der lebenslangen Haft beantragte Baum auch den Vorbehalt der Sicherungsverwahrung. Dies sei die Grundlage für die spätere Anordnung einer Sicherungsverwahrung für den Fall, dass der Angeklagte auch nach dem Vollzug gefährlich bleibe. „Aus Sicht der Staatsanwaltschaft ist nicht davon auszugehen, dass der Angeklagte sein Verhalten durch die Haft ändert“, so Baum.

Die drei Vertreter der Nebenkläger - Ehefrau, Bruder und Schwester des Opfers - schlossen sich dem Strafantrag der Staatsanwaltschaft an. Die niedrigen Beweggründe würden auf der Hand liegen, weil der Angeklagte den Rachegedanken zu seinem Lebensinhalt gemacht habe, so die einhellige Meinung. Durch die Tat habe er Anerkennung in seiner Subkultur gewinnen wollen. Von einer spontanen Tat sei nicht auszugehen.

Anders sieht das Verteidiger Heinrich Maul, der für seinen Mandanten eine Haftstrafe von maximal acht Jahren forderte. „Eine Planung der Tat war nicht nachzuweisen“, sagte er. Sein Mandant habe den Angriff von 2015 nicht verarbeiten können und das Opfer als Hauptschuldigen ausgemacht. Am Tattag sei der 26-Jährige von dem 51-Jährigen zudem heftig beleidigt worden. Allein diese Beleidigungen könnten laut Bundesgerichtshof ausreichen, um niedrige Beweggründe auszuschließen.

Der 26-jährige Türke auf der Anklagebank nutzte seine letzten Worte für eine Entschuldigung: „Es tut mir leid, dass es so aus dem Ruder gelaufen ist. Ich entschuldige mich bei der Familie.“ Die Familienangehörigen reagierten mit verächtlichem Schnauben darauf. Das Urteil wird um 14 Uhr erwartet. (jei)