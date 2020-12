Stadt sucht Fachpersonal für Impfzentrum in Walzmühle

Ludwigshafen.Zur Unterstützung des Corona-Impfzentrums in der Walzmühle sucht die Stadtverwaltung Personal: Insbesondere Ärzte, Apotheker sowie medizinisches und pharmazeutisches Fachpersonal werden gebeten, sich per E-Mail an infocorona@ludwigshafen.de zu melden oder sich unter diesem Link zu registrieren.

Die Planung für das Impfzentrum in der Walzmühle läuft derzeit auf Hochtouren. Dazu gehört auch, qualifiziertes Personal zu gewinnen, um den Personaleinsatz flexibel planen und koordinieren zu können. Zwar haben sich bereits zahlreiche Personen gemeldet, da im Impfzentrum aber ein Schichtbetrieb sowie ein stufenweiser Ausbau der Impfkapazitäten vorgesehen sind, werden weitere Unterstützer benötigt.

