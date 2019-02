Stadtprinzenpaar schwer beeindruckt

„Fasnacht is fa alle schä, erst recht mit InZabSchlabbKuKä“. Auf diesen treffenden Nenner dürfen die Präsidenten oder Sitzungspräsidenten der Insulana (In) Ilvesheim, Sabine Grözinger-Dambach und Bianca Erbs, Seckenheims Zabbe (Zab) Andreas Eder und „Schubi“ Schubert, Elmar Petzinger und Matthias Baier von Friedrichfelds Schlabbdewel (Schlabb), Marius Ebert von den Kummetstolle (Ku), die Edinger Kälble (Kä) mit Stefan Specht und Kevin Hockenberger die große, gelungene Prunksitzung in der ausverkauften Friedrichsfelder Lilli-Gräber-Hallebringen.

Die lange Kampagne machte es möglich, dass das närrische Quintett vom Unteren Neckarraum nach 1987, 2007 und 2011 zur vierten Gemeinschaftssitzung einladen konnte. Und alle kamen. Auch die fünf amtierenden Tollitäten und das Ilvesheimer Kinderpaar, zu denen später das schwer beeindruckte Mannheimer Stadtprinzenpaar stieß, sowie zahllose Ehrenfasnachter schmückten den Abend. Die hochdekorierte „Zabbe-Combo“ überzeugte als bestens disponierte, weil eben auch sachkundige Sitzungskapelle, und das ehrenamtlich, versteht sich!

Tanzmariechen begeistern

Zabbe-Präsident Andreas Eder begrüßt und holt alle InZabbSchlabbKuKä-Narren auf die Bühne. Nach kompakten Grußworten samt Dank an die Förderer des Abends, geht es los, und das mit einem Novum: Tanzmariechen verschiedener Fasnachtsgruppen agieren gemeinsam auf der Bühne und liefern einen grandiosen Einstieg ab.

Gehören Garden als Persiflage aufs Militär zur Fasnacht, so gilt das für die närrische Aufarbeitung politischer oder gesellschaftlicher Themen ebenso, gesprochen oder gesungen. Diesen karnevalistischen Höhepunkt setzen die „Flying Lips“ vom Sängerbund Seckenheim. Zusammen mit der „New Generation“ des GV Aurelia Sandhofen unternimmt die Singgemeinschaft eine Rundfahrt „nach links, nach rechts, nach vorne…“ durch die fünf Gemeinden und bringt sofort Schwung in den Saal.

Die Lieder gehen ins Ohr und die Texte treffen so manch heiß diskutiertes regionales Thema, von der Brücke nach Ladenburg über das Bus- und Verkehrs-Chaos in Friedrichsfeld bis zu Seckenheims nachgestellter Kiosk-Posse aus dem SWR-Fernsehen. Das ist beste Saalfasnacht und verdient eine Rakete. Mit einem niedlichen Feentanz überzeugt auch die Schlabbdewel-Jugendgarde. Die brillante Gruppe hat schon mehrfach Wettbewerbs-Gold sowie den Heidelberger Wanderpokal ertanzt. Weiter geht es mit Justus Heinz und Andreas Eder, die als Jung- und Altelferrat streiten, ob die Zabbe-Fasnacht früher besser war und resümieren dann: „Fasnacht is fa alle schä, erst recht mit InZabSchlabbKuKä“.

Dann kommen die Frauen auf ihre Kosten. 28 stramme Waden des Kummetstolle-Männerballetts bieten einen Klasse-Showtanz, dann folgt im Programm ein Marschtanz der Edinger Juniorengarde. Mit Karin Lutz und Dieter Baier steigen zwei Narren-Profis mit einem „Best of der Nachbarsleit“ in die Doppelbütt, da wird herzhaft gelacht.

Zeitlose Schlager

Klasse auch der Tanz der „Aktiven Insulana-Garde“, der schon im hinteren Teil des Saales beginnt. Wortreichen Lokalbezug bietet dann das Insulana-Duo Ralph Rudolph und Götz Zimmermann. Dem gekonnten Showtanz der Edinger Elferratsgarde folgt Gesang. Die Gruppe „Zeitlos“erfreut mit ihrem Schlagermedley. Die „Aktiven-Garde“ aus Friedrichsfeld leitet schwungvoll über zum Neckarhäuser Büttenduo René Zieher und Anja Speicher als verrücktes Ehepaar. Ebenso „crazy“ ist die gleichnamige Playback-Show der Insulana-Garde, einschließlich Abba-Revival. Gerd Gohlke, ein Edinger aus Friedrichsfeld, sorgt als singender Italiener „Salvatore di Angelo“ für anhaltend gute Laune, die vom Kummetstolle-Showtanz „Bollywood“ prächtig aufgegriffen wird. So eingestimmt füllt sich die Bühne mit InZabSchlabbKuKä-Aktiven, die nun das Gemeinschaftslied „Fünf Vereine feiern zusammen…“ aus vollem Herzen schmettern. „Die Stimmung an diesem Abend ist besser als bei jeder Fernsehsitzung“ zeigt sich eine fröhlich verkleidete Besucherin begeistert. Mit stehenden Ovationen und dem „Kurpfälzer Narrenmarsch“ der legendären „Neckarbote-Singers“ endet eine große Narrensitzung.

