Städtebau und Umwelt im Vergleich

Ob sich eine potenzielle Neubaufläche für den angedachten Zweck – Wohnen oder Gewerbe – eignet, wird bei der Fortschreibung des Flächennutzungsplans im Vorfeld anhand von verschiedenen Kriterien beurteilt. Eine Einordnung erfolgt jeweils in fünf Stufen, von „sehr gut geeignet“ bis „ungünstig“.

Der Aspekt der städtebaulichen Eignung wird dabei maßgeblich anhand der Kriterien Siedlungsstruktur, Erreichbarkeiten und Immissionsschutz überprüft. Beispiel: Ein potenzielles Neubaugebiet im Außenbereich, dass sich sehr gut in die bestehende Siedlungsstruktur einfügt, unweit von Nahversorgung und ÖPNV-Haltestellen liegt und keine Lärmbelastung der Anlieger zu fürchten lässt, kommt aus Sicht des Städtebaus gut weg.

Aber wie steht es um die Umwelt? Auch hier erfolgt eine Einstufung anhand verschiedener Kriterien, nämlich Boden, Wasser, Klima/Luft, Pflanzen/Tiere und schließlich Mensch. Die Beurteilung aus Sicht der Umwelt kann dementsprechend ganz anders ausfallen als die aus der Perspektive des Städtebaus. Beispiel Mittelgewann in Edingen: Nahe des Bahnhofs (Erreichbarkeit) gelegen, ergänzt das Areal die vorhandene Bebauung (Siedlungsstruktur) und überschreitet in Sachen Lärm den Orientierungswert für ein allgemeines Wohngebiet nur leicht. Also städtebaulich alles im grünen Bereich – buchstäblich, denn im Vorentwurf wird die Einstufung farblich gekennzeichnet. Bei den umweltbezogenen Kriterien landet das Mittelgewann indes gerade einmal bei Orange – also „weniger günstig“. Das liegt insbesondere am „Verlust sehr hochwertiger Böden“, wie es in dem entsprechenden Flächensteckbrief heißt. Aber auch „hochwertige Biotopstrukturen“ gingen bei einer Bebauung verloren (Schutzgut Pflanzen und Tiere), ebenso ein siedlungsnaher Erholungsbereich (Schutzgut Mensch).