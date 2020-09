Starke Verkehrsbehinderungen nach Auffahrunfall auf A 5 mit mehreren Fahrzeugen

Hemsbach/Weinheim.Nach einem Auffahrunfall am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der A 5 zwischen der Anschlussstelle Hemsbach und dem Weinheimer Kreuz in Fahrtrichtung Karlsruhe kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Wie die Polizei mitteilte, sind am Unfall nach derzeitigen Informationen sechs Fahrzeuge beteiligt. Über die Zahl der Verletzten gibt es noch keine Informationen.

