„Startkapital“dank Kunden

Mit 1860,60 Euro unterstützen letztlich die Kunden des Energieversorgers Netze BW den Förderverein Fähre in Edingen-Neckarhausen. Diese gemeinnützige Initiative profitiert davon, dass das Unternehmen Portokosten gespart hat, weil immer mehr Einwohner der Doppelgemeinde ihre Zählerstände elektronisch übermitteln. So erklärte Kommunalberater Andreas Stampfer (Netze BW) die Online-Spendenaktion seines Unternehmens, als er bei der ersten Überfahrt der Fähre unter kommunaler Flagge (wir berichteten am Donnerstag) einen Spendenscheck in jener Höhe überreichte.

Bald 100 Mitglieder

„Für Edingen-Neckarhausen hat sich der neue Förderverein für die Fähre angeboten“, so Stampfer. „Das freut uns sehr“, sagte Florian König und zeigte sich als Vorsitzender „dankbar für das Startkapital“.

Inzwischen kratze der Förderverein in puncto Mitgliedern bereits an der 100er-Marke. König ist für Interessenten unter Telefon 06203/4 20 21 23 und per E-Mail (Finshi-koenig1989@web.de oder info@faehre-neckarhausen.eu) erreichbar. Die Internet-Adresse faehre-neckarhausen.eu habe sich der Verein bereits gesichert, eine Homepage sei in Vorbereitung. pj

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.05.2020