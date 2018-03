Stimmungshits im „Lamm“

Anzeige

Hits von Tears for Fears, Duran Duran und Pink Floyd, von Taylor Swift, Alanis Morissette und Marillion – das alles spielt die Band Liveline, und zwar unplugged. Am Samstag, 24. März, tritt sie erstmals im „Weißen Lamm“ in Großsachsen auf. „Um das Publikum so richtig auf Touren zu bringen, hält unsere vielseitige Playlist neben aktuellen Chartbreakern die angesagten Dauerbrenner aus den letzten drei Jahrzehnten des Rocks und des Pops und Stimmungsgaranten aus der nationalen Musikszene bereit“, schreibt die Band auf ihrer Internetseite.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 18 Uhr. Die Lamm-Küche sorgt ab dieser Uhrzeit für das leibliche Wohl der Gäste. Der Eintritt kostet sechs Euro. Karten gibt es im Vorverkauf unter Telefon: 06201/57 2 57. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass Tickets bis vier Tage vorher abgeholt werden sollen. Es ist keine Sitzplatzreservierung möglich. red

Info: www.wirtshaus-zum-weissen-lamm.de/