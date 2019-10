St.Leon-Rot: A5 nach Auffahrunfall voll gesperrt

St. leon-Rot.

Die Polizei hat am Montagmorgen die A5 in Fahrtrichtung Süden auf Höhe der Abfahrt Kronau voll gesperrt. Wie die Beamten am Morgen mitteilten, kam es dort zu einem Auffahrunfall. Ein Sprinter fuhr gegen 5 Uhr nahe des Rastplatzes Lußhardt einem vor ihm fahrenden Lkw auf. Dabei öffnete sich die Tür des Sattelaufliegers. Die Ladung, sogenannter Industriehafer, verteilte sich auf einer Länge von 500 Meter über die Fahrspuren.

Wie lang die Sperrung andauern wird, war am Morgen nicht bekannt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Da der verteilte Hafer für Glätte auf den Fahrspuren sorgt, muss die A5 während der Reinigungsarbeiten vorerst komplett gesperrt bleiben. Es ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. (pol/onja)