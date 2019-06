Störfall-Experte war „Totalausfall“

Im Prozess um die Explosionskatastrophe bei der BASF mit fünf Toten und 44 Verletzten hat ein Nebenkläger den Gutachter des TÜV Süd aus München als befangen abgelehnt. Der Störfall-Experte hatte unter anderem untersucht, ob die Leitungen im Rohrgraben und die Anlagen vor dem Unglück im Oktober 2016 dem üblichen Stand der Technik entsprochen hatten.

Rechtsanwalt Alexander Klein, der die Mutter und die beiden erwachsenen Töchter eines getöteten Feuerwehrmannes vertritt, nannte den Münchner Störfall-Experten einen „Totalausfall“. Zum einen habe er bei seinem Gutachten eine „zweifelhafte Sachkenntnis“ bewiesen und sich in „eklatante Widersprüche“ verwickelt. Zudem sei der Sachverständige von der BASF und der SGD Süd in Neustadt beauftragt worden. Beide hätten aber ein erhebliches Interesse daran, dass sich die Anlagen vor dem Unglück in technisch einwandfreiem Zustand befunden hätten. So habe der TÜV die Betriebsstätten geprüft, die SGD sie freigegeben.

Obendrein sei die BASF einer der größten Auftraggeber des TÜV Süd. „Wir haben gravierende Zweifel, dass dem Gutachter eine unabhängige Bewertung möglich war.“ So sei der Münchner bei seinen Aussagen vor dem Landgericht Frankenthal stets bemüht gewesen, die BASF in Schutz zu nehmen. Obwohl in dem Graben Leitungen mit giftigem, brennbarem und explosivem Inhalt direkt neben Leitungen mit ungefährlichen Stoffen liegen, habe er eine farbliche Markierung der Rohre für nicht notwendig erachtet. „Gleichwohl leitet der Experte aus dem Unglück Verbesserungsmaßnahmen ab - das ist für mich ein Widerspruch. Zumal er mehrfach betont hat, dass er kein Fachmann für Fern- und Rohrleitungen sei.“

Tatsächlich hatte der abgelehnte Gutachter im März betont: „Eine Ethylen-Leitung hat andere Risiken und Gefahren als eine übliche Rohrleitung, deshalb braucht sie zusätzlichen Schutz gegen Feuer - das ist eine Erkenntnis aus dem Unglück.“ Klein hingegen verweist auf einen Unfall mit einer Ethylen-Leitung aus dem Jahr 2008, auf den der TÜV Hessen/Rheinland mit der Empfehlung reagiert habe, eine Ethylenleitung unbedingt gegen Unterfeuerung zu schützen.

Klein beantragt nun die Erstellung eines neuen Gutachtens. Sollte die Kammer dem stattgeben, könnte sich das Verfahren noch einige Monate hinziehen. (sin)