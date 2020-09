Ilvesheim.Nicht einmal zwei Wochen nach ihrer Verlegung sind zwei der sieben Stolpersteine in Ilvesheim beschädigt worden. Bürgermeister Andreas Metz teilte mit, dass er Anzeige bei der Polizei erstattet habe. "So etwas kann man nicht einfach so hinnehmen", sagte er im Gespräch mit dieser Redaktion. Mit den Stolpersteinen soll der Opfer der nationalsozialistischen Herrschaft gedacht werden. Die Steine, auf denen unter anderem der Name und das Todesdatum der Getöteten stehen, liegen immer vor dem letzten frei gewählten Wohnort der Opfer. In Ilvesheim gibt es bisher Stolpersteine in der Hauptstraße 23 und 29 sowie in der Verbindungsstraße 1. Wie aus dem Schriftverkehr zwischen Bürgermeister und Polizei hervorgeht, wurde die Anzeige aufgenommen. Nun ermittelt der Staatsschutz. Eine offizielle Bestätigung von Seiten der Polizei steht noch aus.

Beschädigt wurden lediglich die Steine in der Hauptstraße 23. Nach Angaben von Bürgermeister Metz waren die Besitzer des Hauses in der Hauptstraße die einzigen, die sich auf ein Schreiben der Verwaltung, das die Verlegung ankündigte, nicht gemeldet hatten. Auf Nachfrage dieser Redaktion äußerte sich die Besitzerin des Hauses entsetzt auf die Beschädigung der Steine. Nach eigenen Angaben war das Ehepaar im Zeitraum der Tat nicht daheim. "Ich bin am Donnerstag los, da war noch alles in Ordnung. Als ich am Sonntag zurück kam, sah ich das hier", sagt die Besitzerin. Sie kann es nicht fassen. "Wer macht so etwas? Das ist, als würde man auf jemandes Grab spucken." Auch Bürgermeister Metz hat die Tat aufgewühlt: "So etwas ist eine doppelte Demütigung für die Opfer."

Im November 2019 hatte der Ilvesheimer Gemeinderat mehrheitlich beschlossen, in der Inselgemeinde Stolpersteine verlegen zu lassen. Er folgte damit einem Antrag der Grünen. Die Grünen und die SPD stimmten dafür. Es war der dritte Versuch der Grünen, zwei Mal zuvor war die Fraktion mit ihren Anträgen gescheitert. In der Verbindungsstraße vor der Gemeindebücherei gibt es schon seit längerem ein zentrales Mahnmal für die aus Ilvesheim deportierten Juden.

