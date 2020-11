Streit zwischen zwei Frauen eskaliert - Grund bislang unklar

Weinheim.Bei einem Streit zwischen zwei Frauen in Weinheim ist es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, gerieten die beiden Damen aus bislang ungeklärten Gründen am Sonntag, 15, November, gegen 18.20 Uhr in der Liststraße in einen Streit. Eine der beiden soll die andere schließlich mit einem Stein geschlagen haben. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Nachbarschaft und von Passanten unter 06201 10030.

