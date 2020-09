Stromausfall in Teilen der Region – Leitung bei Bauarbeiten in Dossenheim beschädigt

Rhein-Neckar.In Teilen des Rhein-Neckar-Kreises ist am Montagnachmittag der Strom ausgefallen. Das meldete der Landkreis über die Warn-App Katwarn. Demnach seien die Stadt Schriesheim sowie die Gemeinden Edingen-Neckarhausen und Dossenheim davon betroffen.

Wie die Gemeinde Dossenheim mitteilte, sei bei Bauarbeiten am Raiffeisenplatz gegen 14 Uhr eine 20KV-Stromleitung beschädigt worden. Die Dauer des Stromausfalls kann derzeit nicht abgeschätzt werden. Zudem gibt es in der Stadt Lautsprecherdurchsagen. Polizei und Rettungsdienste seien vor Ort. Die Feuerwehr Dossenheim ist am Rathaus mit einem Fahrzeug vor Ort. Die Polizei übernimmt die Regelung des Verkehrs.

Bei Katwarn heißt es weiter, dass die Feuerwehrgerätehäuser besetzt seien, wenn telefonisch kein Notruf abgesetzt werden kann.

