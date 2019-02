Taschendieb wird zum Ladendieb

Ein 65-Jährigen hat in einem Supermarkt in Ilvesheim die Handtasche einer Frau gestohlen und bei seiner Flucht seine Einkäufe nicht bezahlt. Wie die Polizei gestern mitteilte, entwendete der Mann am Samstag gegen 19.30 Uhr zunächst die Handtasche einer 64-jährigen Kundin, wobei diese den Diebstahl zuerst nicht bemerkte. Als ein Zeuge den Täter auf die Tasche ansprach, warf er sie weg und rannte durch den Kassenbereich auf den Parkplatz in der Feudenheimer Straße. Auf der Flucht hielt er seine Einkäufe noch immer im Arm und zahlte diese nicht. Auf dem Parkplatz konnte der 65-Jährige durch Angestellte bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten werden. Diese staunten dann nicht schlecht, als der Mann mit 1,5 Promille in der Atemluft zugab, mit seinem Pkw zum Markt gefahren zu sein. Er muss sich nun wegen versuchten Diebstahl, Ladendiebstahl sowie Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. red/pol

