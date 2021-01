Rhein-Neckar.Wetterexperten rechnen nach dem Tauwetter mit Hochwasser in Baden-Württemberg. Nach Angaben der Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) vom Donnerstag wird es viel Regen und warme Temperaturen geben, wodurch die Schneedecke in den Hochlagen teilweise und in den mittleren Höhenlagen vollständig schmilzt . Rasche Anstiege der Wasserstände seien die Folge.

Der für die Einstellung der Schifffahrt im Rheinabschnitt bei Karlsruhe relevante Wasserstand von 7,5 Meter am Pegel Maxau werde voraussichtlich in der Nacht von Freitag auf Samstag überschritten. Insbesondere muss im Südwesten an an Flüssen im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb und im Allgäu mit Hochwasser gerechnet werden, aber auch in der Donau und im Neckar werde deutliches Hochwasser erwartet.

Der Neckar bei Heidelberg könnte nach Prognosen HVZ Baden-Württemberg in der Nacht auf Samstag seinen Scheitelpunkt bei rund 3,60 Meter erreichen, hatte die Stadt Heidelberg bereits am Mittwoch mitgeteilt, und bat die Halter von geparkten Autos an der Alten Brücke, ihre Fahrzeuge vorsorglich zu entfernen. Ab einem Pegelstand von 2,90 Metern wird das Hochwasserbüro in der Unteren Neckarstraße 72 besetzt sein.

Für die Meropolregion sprach der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Freitag eine Warnung vor Sturmböen aus. Diese gilt zwischen 7 und 15 Uhr und betrifft die Städte Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen sowie die Landkreise Rhein-Neckar, Bergstraße und Rhein-Pfalz. Für die Südhälfte von Baden-Württemberg sprach der DWD für den Zeitraum von Donnerstag bis Sonntag Tauwetter voraus. Für den Südwesten des Landes warnten die Meteorologen zudem vor orkanartigen Böen.

Hochwasser auch in Hessen erwartet

Tauwetter und teils ergiebige Regenfälle lassen in den kommenden Tagen auch einige hessische Flüsse anschwellen. "Am Rhein werden die Wasserstände ab dem morgigen Freitag stark ansteigen", hieß es in einer Information des Regierungspräsidiums Darmstadt vom Donnerstag. Es werde im langjährigen Mittel ein Hochwasser wie im Schnitt alle zwei bis fünf Jahre geben. Dies sei eine Vorwarnung für Anrainer und nicht die Gefahr eines massiven Hochwassers, sagte ein Sprecher.

In der Nacht zum Freitag und am Wochenende sei mit Überschreitungen von Meldestufen zu rechnen. Bis zum Donnerstagmittag war noch keine der drei Meldestufen überschritten.

Am Oberlauf der Fulda, sowie im Gebiet der Kinzig, der Nidda und teilweise auch an der Lahn kann ebenso Hochwasser eintreten, wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie am Donnerstag auf seinem Hochwasserportal im Internet mitteilte.

Der Deutsche Wetterdienst sagte für den Freitag und Samstag vor allem für den Süden des Landes teils anhaltenden und auch kräftigen Regen voraus. Durch steigende Temperaturen gebe es in den Hochlagen zudem Tauwetter. Der Sonntag soll zumindest weitgehend trocken bleiben.

DLRG beobachtet Lage

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) beobachtet nach eigenen Angaben die Lage. Sofern erforderlich, stünden Personal, Einsatzfahrzeuge und Rettungsmaterial bereit. Insbesondere die speziell ausgebildeten und ausgerüsteten Strömungsretter seien im Fall der Fälle oft die einzige Option, um vom Wasser eingeschlossene Personen zu retten.

"Wir sind bereit für den Hochwassereinsatz", betonte der Präsident des DLRG Landesverbandes Württemberg Armin Flohr. Die kommenden Tage seien nicht der richtige Zeitpunkt, um sich im Gefahrenbereich von Bächen und Flüssen aufzuhalten, warnte er.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.01.2021