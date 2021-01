Thema Ehrenamt: Gienger bei Philippi

Unter der Überschrift „Ehrenamt stärken“ steht eine digitale Dialogveranstaltung der CDU-Landtagsabgeordneten Julia Philippi mit ihren Kollegen Eberhard Gienger (Bundestag) und Nicole Razavi (Landtag). Sie ist am Donnerstag, 21. Januar, um 19 Uhr live auf YouTube zu sehen.

Eberhard Gienger ist den meisten vor allem als erfolgreicher Sportler bekannt. Am Reck wurde er 1974 Weltmeister, bei den Olympischen Sommerspielen 1976 gewann er die Bronzemedaille. Nicole Razavi ist begeisterte Sportlerin und seit 2016 stellvertretende Fraktionsvorsitzende und parlamentarische Geschäftsführerin der CDU-Fraktion im Landtag. Gesendet wird live aus dem ehrenamtlich geführten Begegnungscafé „Das Wohnzimmer“ in Weinheim. Fragen und Anregungen zum Thema können vorab eingereicht werden, und zwar per E-Mail (info@julia-philippi.de) oder telefonisch unter 0711/20 63 81 48. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.01.2021