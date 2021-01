Thermografie noch bis 20. Februar

Die Nachfrage ist groß, deshalb wird die AVR Energie GmbH den Aktionszeitraum für ihre Thermografie-Aktion verlängern. Interessierte Hausbesitzer im Rhein-Neckar-Kreis haben noch bis einschließlich Samstag, 20. Februar, die Möglichkeit, sich anzumelden und das Wärmebild-Shooting (Kosten: 129 Euro pro Gebäude) in Anspruch zu nehmen.

Neu in diesem Jahr: Die AVR Energie bietet die Thermografie-Checks erstmals auch für Geschäfts- und Firmengebäude an. Mit dem identischen Leistungspaket und zum identischen Preis. 24 Kommunen gewähren dafür finanzielle Zuschüsse, so auch Edingen-Neckarhausen, Heddesheim, Weinheim, und Hirschberg. red

