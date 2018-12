Theurer beim Dreikönigstreffen

Beim „Kleinen Dreikönigstreffen“, das die Hirschberger Liberalen traditionell im Windschatten des großen Treffens in Stuttgart veranstalten, wird am Sonntag, 6. Januar, FDP-Bundestagsabgeordneter Michael Theurer sprechen. Er ist stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion und FDP-Landesvorsitzender Baden-Württembergs. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr in der Alten Turnhalle in Großsachsen – und nicht um 17.30 Uhr, wie die FDP zunächst angekündigte hatte.

Der Hirschberger FDP-Vorsitzende Andreas Maier wird die Gäste begrüßen. Im Anschluss spricht Bürgermeister Manuel Just ein Grußwort und Theurer wird sich ins „Goldenes Buch“ der Gemeinde Hirschberg eintragen. Es folgen Grußworte und eine kleine programmatische Rede des Spitzenkandidaten zur Gemeinderats- und Kreistagswahl, bevor Theurer sprechen wird. wn

