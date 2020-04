Tiefstand bei Zuwächsen

Ein weiterer Corona-Patient im Rhein-Neckar-Kreis ist gestorben, damit ist die Gesamtzahl der Covid-19-Toten auf 24 gestiegen, wie das Landratsamt am Montag mitteilte. Nähere Angaben zu den Verstorbenen, etwa deren Alter oder Geschlecht, macht die Behörde nicht mehr.

Einen Lichtblick gibt es bei den jüngsten Zahlen zu den neuen Corona-Fällen: Gegenüber dem Wochenende kamen lediglich zwei hinzu – so wenig wie noch nie, seit das Landratsamt am 20. März damit begonnen hat, täglich in einem „Faktenblatt“ über die Entwicklung zu informieren. Insgesamt sind im Kreis bis einschließlich Montag 855 Einwohner positiv auf das Virus getestet worden, 647 gelten inzwischen als genesen. Auch die Zahl der Noch-Infizierten hat somit mit 184 einen neuen Tiefstand erreicht.

Zahl der Noch-Infizierten sinkt

In Edingen-Neckarhausen sind aktuell noch neun Menschen wegen einer Infektion in Quarantäne. 26 Fälle gab es hier bislang insgesamt. Von 23 Infizierten in Heddesheim sind sechs noch nicht genesen, von 22 positiv getesteten Personen in Hirschberg befinden sich noch drei in Quarantäne – ebenso viele wie in Ladenburg, wo es bisher zwölf Fälle gab. Von zehn infizierten Ilvesheimern zählt das Landratsamt nur noch einen zu den „aktiven“ Fällen. In Schriesheim gelten derzeit noch zwei Bürger als infiziert, 19 waren bisher positiv getestet worden. agö

