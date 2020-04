Bei einem Wohnhausbrand in Eppelheim ist am Freitagvormittag eine Person tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Brand um kurz nach 10 Uhr aus noch unklarer Ursache in dem Wohnhaus in der Friedenssttraße ausgebrochen.

Brandexperten der Kriminalpolizei sind aktuell vor Ort und nehmen so bald wie möglich die Ermittlungen im Objekt auf, so die Polizei. Derzeit ist die Feuerwehr noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.