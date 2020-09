Traditionsveranstaltungen reihenweise abgesagt

Großes Interesse herrschte bei der Versammlung der Interessengemeinschaft der Friedrichsfelder Vereine und Organisationen. Sie sollte dem gemeinsamen Austausch dienen und der Klärung der Frage, wie es mit Veranstaltungen weiter gehen soll – Vorsitzender Reinhard Schatz freute sich über die rege Teilnahme.

Da der Clubraum der Lilli-Gräber-Halle wegen Baumaßnahmen derzeit nicht genutzt werden kann, zog die IG in das Vereinsheim der Schlaraffia Musica Maninheimbia (ehemaliges Sängerheim) um. Dort konnte die Versammlung unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln stattfinden. Wegen der Baumaßnahmen wird sich Reinhard Schatz übrigens mit der Stadt Mannheim in Verbindung setzen, da die IG nicht bereit sei, Kosten für Räumlichkeiten zu übernehmen, die sie derzeit gar nicht nutzen und vor allem auch nicht vermieten kann.

Alle beliebten Veranstaltungen der Vereine und auch der Sommertagszug mussten abgesagt werden. Und auch zumindest bis Ende des Jahres sieht es nicht so aus, dass größere Veranstaltungen, wie etwa Konzerte durchgeführt werden können. Einig war man sich darüber, dass auch die Kerwe abgesagt werden muss. Eine Durchführung der Straußwirtschaften ist bei den derzeit geltenden Bestimmungen und bei wieder ansteigenden Infektionszahlen einfach nicht möglich.

Auch eine Verschiebung des Traditionstermins, um dann etwa ein Herbstfest durchzuführen, kommt nicht in Frage. Stattfinden soll jedoch der ökumenische Kerwegottesdienst in der St. Bonifatius Kirche. „Die Kirche ist groß genug, um alle Abstandsregeln einhalten zu können“, so Diakon Albert Lachnit.

Kleine Weihnachtsfeier?

Doch auch der Martinszug sowie das Singen am Goetheplatz kurz vor Weihnachten wird wohl nicht möglich sein. Man werde aber dennoch einen Tannenbaum am Goetheplatz aufstellen und die Weihnachtsbeleuchtung anbringen. Außerdem wird es wohl in der Adventszeit die ein oder andere kleinere Veranstaltung, möglicherweise auch im Freien geben, soweit dies möglich ist. Das muss aber immer anhand der dann geltenden Richtlinien entschieden werden.

Wie es im nächsten Jahr mit Veranstaltungen aussieht, kann derzeit noch niemand sagen. Einig war man sich aber darüber, dass man überlegen soll, wie man eine gemeinsame Veranstaltung, etwa im Frühjahr 2021, auf die Beine stellen kann. Dazu hat sich ein Komitee gebildet aus fünf Vereinsvertretern. Sie werden sich in kleinerer Gruppe treffen, um zu besprechen, was möglich ist.

Von einer ausgeglichenen Kasse konnte Kassier Bernhard Egenberger berichten. Als Termin für die Hauptversammlung, bei der es dann wieder Neuwahlen gibt, wurde der 10. März 2021 festgelegt. Hier konnte Reinhard Schatz erfreuliches berichten. Sowohl für das bisher unbesetzte Amt des stellvertretenden Vorsitzenden als auch des Kassiers – Bernhard Egenberger hatte bereits im vergangenen Jahr verkündet, dass er sich nicht mehr zur Wahl stellen möchte – gibt es Kandidaten.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.09.2020