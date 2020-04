Trauer um AWO-Chef

Er war in vielen Bereichen engagiert, gehörte ab 1963 der IG Metall an, war langjähriges Mitglied der Gartenfreunde Ost, der Naturfreunde und des Partnerschaftsvereins Ladenburg-Garango. Fritz Deininger, am 19. November 1939 in Friedrichshafen-Fischbach geboren, starb an Karfreitag nach schwerer Krankheit.

Das Fördermitglied des Roten Kreuzes war ein Paradebeispiel ehrenamtlichen Engagements. Besonders setzte er sich für die Arbeiterwohlfahrt (AWO) ein. 1991 kam er zur Seckenheimer AWO, übernahm 1995 die Kasse und 2009 von seiner Frau den Vorsitz. Unlängst wurde er im Amt bestätigt, erst vor wenigen Monaten feierte er den Achtzigsten.

Ab 1992 war Deininger tatkräftiger Akteur bei der Seckenheimer SPD, zudem Mitglied beim Siedlerverein Suebenheim, aktiver Bass in der Singgemeinschaft Sängerbund/Frohsinn und Ehrensenator der Zabbe. 1996 berentet, arbeitete er zuletzt im Technikbereich des Großkraftwerks. Sein selbstloses Engagement wurde in Seckenheim hoch geschätzt und trug ihm die Willy-Brandt-Medaille ein. hat

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.04.2020