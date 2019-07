Triathlon mit 1600 Teilnehmern

Von unserem Mitarbeiter

Peter Jaschke

„Der Triathlon-Spirit lebt.“ Das stellte Georg Rombach am Ende des 25. Triathlon-Festivals in Ladenburg fest. Es lief reibungslos ab mit diesmal rund 1600 Teilnehmern. Zusammen mit dem heutigen Gesamtchef Günter Bläß hob Wettkampf-Pionier Rombach seinerzeit den Dreikampf mit Schwimmen, Radfahren und Laufen 1995 aus der Taufe. Damals wurde Zuschauerin Miriam Oswald gerade geboren. Und Walter Beran erstmals Streckenhelfer.

Der bis heute aktive Uwe Schmitt wurde bei der Premiere Ladenburger Stadtmeister des eher breitensportlichen Fitness-Wettbewerbs. „Es ist megaprofessionell geworden, aber immer noch grandios“, sagt er. 1995 bat ihn Bläß, ein Freund seiner Eltern, mitzumachen. Schmitt verausgabte sich so stark, dass er die Siegerehrung sausenlassen musste. „Tags darauf hörte ich: Du bist Stadtmeister“, erinnert sich der Sportler vor seinem jüngsten Start schmunzelnd.

„Ein cooles Event geblieben“

Erst seit 1996 gibt´s den anspruchsvolleren RömerMan, damals allerdings noch ohne die Quälerei auf dem Rad durch den vorderen Odenwald. Auch dessen damalige Gesamtsiegerin Birgit Schillinger trifft der „MM“ jetzt bei ihrer jüngsten Teilnahme. „Mit Ladenburg verbindet mich viel“, sagt die Lehrerin aus Schwetzingen. Sie war damals 32, schon länger Triathletin und galt als Exot. Diesmal bringt sie ihre Tochter Maybritt (21) zu deren erstem Start in Ladenburg mit. In ihrem mittlerweile insgesamt 44. Wettkampfjahr gewinnt Schillinger immerhin in ihrer Altersklasse den Fitnesswettbewerb. „Der Reiz“, findet sie, „ist immer noch der gleiche.“

„Das ist ein cooles Event geblieben“, bekräftigt Mark Völkel, Fitness-Stadtmeister von 1999 und 2000. Schwiegersohn Bastian Klockner hat jetzt eine besondere Aufgabe: Der DLRG-Mann betreut im Freibad den Start von Sehbehinderten, darunter die Deutsche Para-Triathlon-Meisterin Lena Dieter (Viernheim), Ralf Arnold (Mannheim) sowie Jan Bellendier und Lasse Hasselbring, beide von der Triathlon-AG der Ilvesheimer Schlossschule.

„Der Einsatz ist einfach Tradition“, erklärt Walter Beran, was ihn seit 1995 motiviert. Er ist einer von rund 400 ehrenamtlichen Helfern der gastgebenden Ladenburger Sport-Vereinigung (LSV). Sein alter Sportfreund Günter Bläß habe ihn dazu gebracht.

„Es macht noch genauso Spaß wie früher, weil es jedes Jahr perfekter geworden ist“, erklärt Reinhard Scholz, Helfer seit 1996. Der 70-Jährige begleitet die RömerMan-Riege auf der Schifffahrt flussaufwärts zum Start im Neckar. „Morgens früh raus und abends glücklich ins Bett.“ Das bedeutet für Birgit Uhrig aus St. Ilgen dieser Wettkampf. Mit dem Rad und ihrem Mann Rainer, einem früheren Teilnehmer, ist sie gekommen, um Sohn Nils und dessen Freund Dennis anzufeuern und sagt: „Das ist schon immer super organisiert und für die ganze Familie schön.“

Wegen der „Superstimmung“ ist nun auch die 1995 geborene Miriam Oswald wieder im Römerstadion, um den Zieleinlauf ihrer Cousine Martha zu verfolgen. Zu Besuch bei der Ladenburger Familie Liebenstein-Habeth und gleich beim „Schnuppertriathlon“ dabei: Der elfjährige Renji aus Köln zeigt als Sohn des Triathleten und früheren chinesischen Nationalschwimmers Yong Zhao Talent.

Rauschende Party für die Finisher

„So eine Veranstaltung müssen wir einfach unterstützen“, sagt Eiko Breusch, der für ein Unternehmen startet. Der Preis eines weiteren Sponsors bestand aus je einem Sack Kartoffeln für jeden Finisher: „Deswegen machen wir mit“, scherzt Nina Lange aus Neckarhausen, die mit Ehemann Jochen mitmacht. „Die Resonanz war sensationell gut: Viele Teilnehmer haben sich bedankt und wollen auf jeden Fall 2020 wieder dabei sein“, sagt Helfer Matthias Schulz bei der rauschenden Finisher-Party mit der Band „Starboyzz“ und den Gastsängern Renee Walker sowie Marcus „B.C.“ Pföhler. Fazit: Der Triathlon-Spirit lebt tatsächlich.

Fotostrecke unter www.morgenweb.de

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 21.07.2019